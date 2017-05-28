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Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату американские источники

 

Дональд Трамп рассказал нескольким доверенным лицам, что принял решение вывести США из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три осведомленных источника.

В частности, среди них директор Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт. Источник издания утверждает, что Трамп просил его не разглашать эту информацию, и дождаться, пока президент лично не объявит об этом. Ранее Прюитт называл глобальное потепление «мистификацией» и призывал к отмене Парижского соглашения.

Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, являлся одним из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности. Это триумф экстремизма над разумом и Конгресс должен остановить это. Мы отвергаем программы и Киотского протокола, и Парижского соглашения, которые представляют собой только личные обязательства тех, кто их подписывал».

По мнению 45-го президента США, этот документ невыгоден Америке, поскольку мировой лидер по выбросам — Китай — не выполняет предусмотренных этим документом обязательств.

24 февраля СМИ сообщили о том, что Трамп отказался от идеи выхода из Парижского соглашения по климату, которую неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании. Это решение было принято под влиянием его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера.

28 марта Трамп подписал указ об отмене принятых своим предшественником Бараком Обамой мер по борьбе с изменением климата. Трамп выразил мнение, что решение Обамы наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере. Перед подписанием он заявил о начале «новой эры американской энергетики».

27 мая глава США написал в своем Twitter, что примет окончательное решение на следующей неделе.

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