Хаменеи отчитал Саудовскую Аравию за «почтение к врагам ислама»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал власти Саудовской Аравии за улучшение отношений с США после поездки в эту страну президента Дональда Трампа, передает Reuters.

«Власти Саудовской Аравии с почтением относились к врагам ислама, при этом они совершенно по-другому относятся к мусульманам Бахрейна и Йемена», — отметил он.

По словам Хаменеи, Саудовскую Аравию «определенно ждет кризис». Об этом он сказал во время мероприятия по чтению Корана в рамках начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Иран и страны Персидского залива поддерживают противоположные стороны в войнах в Сирии и Йемене.

Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию обвинил Тегеран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке, а король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал власти Ирана «наконечником копья» глобального терроризма.

Иран же в ответ заявил, что именно Саудовская Аравия является источником финансирования террористов в регионе.