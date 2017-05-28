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Погибла мать гендиректора Uber

 

Мать Тревиса Каланика — гендиректора американской компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-вызова частных такси, погибла в результате крушения лодки в штате Калифорния, сообщает издание Fresno Bee, передает РИА Новости.

Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Как сообщили в управлении шерифа округа, лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. В результате крушения мать Каланика погибла, отец находится в критическом состоянии.

"Прошлой ночью Тревис и его семья пережили ужасную трагедию. Его мать скончалась в результате страшного крушения лодки недалеко от Фресно, а его отец находится в тяжелом состоянии. Наши мысли и молитвы с Тревисом и его семьей в столь тяжелое время", — цитирует издание заявление представителя компании Uber.

Компания Uber была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.

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