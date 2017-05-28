Пока президент Трамп личными усилиями подключает НАТО к борьбе с ИГИЛ, а в Британии продолжают искать сообщников манчестерского террориста, самая настоящая война с «Исламским государством» разворачивается далеко вдали от Европы и Ближнего Востока.

Исламскими боевиками из филиппинских группировок, присягнувших на верность главе ИГИЛ аль-Багдади, захвачен центр провинции Ланао дель Сур – город Марао на юге Филиппин, на острове Минданао. При том, что Филиппины – страна с подавляющим католическим большинством, как раз на Минданао существует мусульманская автономия, и там действуют отряды, отказавшиеся подписывать перемирие с властями. Регулярно происходят теракты и вспыхивают спорадические бои со специальными подразделениями филиппинской армии и полиции.

Группировке «Абу Сайяф» было нанесено значительное поражение в рамках многолетней антитеррористической операции «Несокрушимая свобода», в которой принимал участие и американский спецназ, но остатки исламистов продолжают борьбу.

Президент Родриго Дутерте настолько уверовал в собственные возможности, что потребовал, чтобы спецназ США, тренировавший филиппинские подразделения, покинул страну. Но самоуверенность его, кажется, сильно подвела.

23 мая была предпринята операция по захвату лидера «Абу Сайяф» Иснилона Хапилона, в 2014 году взявшего на себя функции представителя ИГИЛ на Филиппинах. Он еще в январе получил ранение в результате авиационного удара и скрывался с группой боевиков в городе Марави. Американцы готовы заплатить за голову Хапилона пять миллионов долларов, но до выплаты приза не дошло.

Наоборот, операция сорвалась, а лидер исламистов призвал в город дополнительные силы боевиков. Они фактически захватили Марави, а школу, тюрьму, католическую церковь, колледж и несколько домов сожгли. Из тюрьмы освободили заключенных там исламистов, и те присоединились к боевикам. Дело приняло настолько скверный оборот, что президент Дутерте, находившийся с визитом в России, где он надеялся уговорить Путина продать ему оружие, вынужден был свернуть свою программу и вернуться домой на два дня раньше.

Кстати, российское оружие ему понадобилось из-за того, что с традиционными союзниками Филиппин Соединенными Штатами он таки рассорился. Дутерте еще рассчитывал на союз с Китаем, но у Филиппин существует жесткий конфликт с этой страной из-за претензий на Южно-Китайское море, и Пекин отказался идти на какие-либо уступки. В результате Дутерте остался с исламистской угрозой один на один, не считая далекого Путина.

К Марави стянуты дополнительные силы, город обстреливают самолеты и вертолеты, но и боевики за прошедшие несколько дней укрепились, всюду снайперские гнезда и блокпосты. У них в руках находится большое количество заложников, включая католического священника, а против ударов с воздуха исламисты используют как живой щит их жителей.

Родриго Дутерте объявил в стране военное положение. И нельзя сказать, что складывающаяся ситуация ему не на пользу: у президента появился дополнительный предлог приструнить оппозицию, а террористическую группировку будут уничтожать любыми, самыми жестокими методами. Дутерте прославился на весь мир своей похвальбой, как он жестоко покончил в стране с наркомафией. Теперь он будет проявлять эти таланты в борьбе с ИГИЛ. Правда, эти отбиваются куда как более жестоко, чем наркобароны. Уже сейчас приходит информация, что количество убитых представителей сил правопорядка в Марави подходит к сотне. А до конца этого столкновения еще далеко.