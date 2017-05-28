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Отравленные соки в Азербайджан не ввозили позиция Минздрава

Автор: Отдел социума 

Как утверждает завотделом Республиканской санитарно-карантинной инспекции (РСКИ) Минздрава Азербайджана Я.Балышов, в их организацию заявок на регистрацию импортного яблочно-персикового нектара не поступало.

В связи с произошедшим в Ставропольском крае России химическим ожогом рта у потребителей, отведавших так называемый яблочно-персиковый нектар фирмы «Фруктовый сад», haqqin.az решил выяснить, не поступала ли подобная продукция и в Азербайджан.

По словам Я. Балышова, соки бренда «Фруктовый сад» ввозятся в Азербайджан, однако яблочно-персикового нектара среди них нет. В последний раз импортеры от «Фруктового сада» обращались в РСКИ в декабре 2016 года и среди представленной для проверки безопасности продукции подобного «нектара» не было.

Напомним, что после инцидента в Ставропольском крае Роспотребнадзор принял решение об изъятии опасной продукции: яблочно-персиковый нектар фирмы «Фруктовый сад» в пэт-бутылочке объемом 0,3 литра производителя ООО «Лебединский», с прилавков российских магазинов убрали.

Между тем надо заметить, что Санитарно-карантинная инспекция Азербайджана несет ответственность только за продукцию, поставляемую в страну официальными импортерами пищевых продуктов, и только после проверки и регистрации импортных продуктов питания. Официально вся зарубежная пищевая продукция лишь таким путем может поступить в торговую сеть страны.

Эксперты РСКИ утверждают, что продукция «Фруктового сада» в упаковке, подобной опасному «нектару», к ним вообще не поступала и на прилавках бакинских магазинов ее не было.

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