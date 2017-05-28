ФБР предупреждало Ми-5 о теракте

Федеральное бюро расследований США еще в январе предупреждало британскую службу контрразведки Ми-5, что исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди состоял в североафриканской ячейке террористической группировки ИГИЛ и планировал атаку в Великобритании, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Как сообщается, федеральные агенты получили эту информацию в результате перехвата контактов Абеди.

По данным издания, ФБР вело слежку за Абеди с середины 2016 года. "Получив сигнал от США, Ми-5 схватили Абеди и других членов группировки. В тот момент считалось, что он планировал покушение на политическую фигуру. Однако расследование не привело ни к каким результатам и, к сожалению, он ускользнул", — рассказал источник.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 66 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".