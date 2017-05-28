Об опасности гепатита в Азербайджане

«Регистрации людей, инфицированных гепатитом В и С, в Азербайджане не ведется. Поэтому нет официальной статистики, касающейся того, сколько всего в Азербайджане страдающих этими болезнями». Об этом сообщили haqqin.az эксперты, пожелавшие остаться неназванными.

Отметим, что согласно данным Госкомстата о ситуации с гепатитом в Азербайджане за 2016 год, которые привело агентство Report, в 2016 году количество зарегистрированных больных с этими вирусами (A,B,C и другие формы) по стране составило 319 человек. Из них у 126 больных обнаружен острый гепатит B, у 120 больных - острый гепатит С, 112 больных - женщины.

В Баку зарегистрирован 101 больной с вирусами гепатитов, 37 из них заражены острым гепатитом В, 43 человека - острым гепатитом С. Женщин среди них - 37. В столице среди больных количество детей в возрасте до 17 лет составило 6 человек.

По словам экспертов, приведенные Госкомстатом данные по-видимому относятся к острым гепатитам. «Приблизительное число болеющих гепатитом С в Азербайджане составляет 150 тысяч человек. Примерно столько же и больных гепатитом В», - сообщили источники.

По данным международных организаций, по всему миру в среднем инфицирован один человек на каждые 100 тыс. «Получается, что примерно 2% население мира заражено гепатитами. Похожая картина и в Азербайджане», - отметили эксперты.

По данным, представленным в «Глобальном докладе ВОЗ о гепатите 2017 г.», предположительно 325 миллионов человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или гепатита C.