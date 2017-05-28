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Депутату Бундестага запретили пользоваться армянским дипломом скандал в Германии

Автор: Отдел информации 

Звание почетного доктора, полученное проармянским депутатом Бундестага Альбертом Вайлером в Национальном университете архитектуры и строительства Армении, обернулось для него большой проблемой, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ.

Министерство науки федеральной земли Тюрингия, которую представляет в парламенте Вайлер, провело расследование относительно обстоятельств, при которых депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) получил данное звание. В ведомстве считают, что Вайлер стал его обладателем благодаря агитации в пользу армян, а не из-за каких-то научных достижений. Сам Вайлер заявил, что не будет отказываться от титула, чтобы не обижать Армению.

Альберт Вайлер

Помимо этого, есть большие сомнения, связанные с тем, насколько звание, полученное в Ереване, соответствует законам Германии, и имеет ли право Вайлер использовать его в официальных документах. В связи с этим из Бундестага был отправлен запрос в Центральное бюро зарубежного образования с целью определить, нарушает ли Вайлер закон о высшем образовании Германии, называя себя доктором.

В Германии считают, что депутат не имеет права представлять звание «почетный доктор» как академический титул. Вайлера обвиняют в том, что он стал злоупотреблять полученным в Армении дипломом.

В документе, который вручили Вайлеру в Ереване, его звание указано на армянском языке. И это тоже вызвало споры относительно того, какому немецкому титулу оно соответствует. Некоторые и вовсе обвинили депутата в том, что армянский диплом – подделка.

А Министерство науки Тюрингии потребовало, чтобы звание, выданное за рубежом, не переводилось на немецкий язык и использовалось лишь в оригинале. По сути, Вайлеру запретили называть себя доктором.

Стоит отметить, что плагиат-скандалы достаточно частое явление в Германии. Они разворачивались и вокруг высших чинов, среди которых также и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Возвращаясь к Альберту Вайлеру, стоит отметить, что свою проармянскую позицию он демонстрировал неоднократно. Будучи главой немецко-армянского форума, он активно способствовал продвижению резолюции о так называемом «геноциде армян» в Германии. В своих заявлениях он также говорил о недопустимости передачи Нагорного Карабаха Азербайджану.

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