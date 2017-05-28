«Черные ящики» у большинства людей ассоциируются с авиакатастрофами, однако эти устройства в последние годы используют чуть ли не повсеместно. Например, в автомобилях. Они помогают выяснить обстоятельства не только аварий, но и иных часто спорных ситуаций на дорогах. Фиксируя события и действия водителя, «черные ящики» и видеорегистраторы помогают полиции и страховым компаниям в реконструкции картины ДТП.

В Германии, к примеру, решили контролировать работу беспилотных автомобилей, установив "черные ящики" на автономные и полуавтономные транспортные средства. Но в целом, «черные ящики» на машинах – не новинка. Они стали устанавливаться еще в 1994 году на автомобилях Cadillac, Buick, Chevrolet и Pontiac. Производители таким образом хотели узнать, как их автомобили проявят себя в аварийных ситуациях. В 2013 году 96% новых автомобилей, проданных в Соединенных Штатах Америки, были оборудованы «черным ящиком», а с 1 сентября 2014 года — это устройство стало устанавливаться на всех новых автомобилях.

В США и странах Европы "черные ящики" активно используются страховыми компаниями. С помощью данных устройств они определяют стиль вождения владельца автомобиля и назначают ему индивидуальную сумму полиса.

Применяется ли данная практика в нашей стране? По словам эксперта по страхованию Маила Нуриева, в Азербайджане «черных ящиков» в автомобилях нет. «Однако никаких существенных преград для их введения не существует. Просто необходимо решение соответствующих государственных органов. Речь идет о Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана, Управлении дорожной полиции и др.

На мой взгляд, в первую очередь, в этом должны быть заинтересованы страховые компании, поскольку в последнее время факты мошенничества в сфере страхования участились, прежде всего, в сфере страхования КАСКО. Кроме того, бывают случаи, когда ДТП происходит в одном месте, а водители, эвакуировав свои автомобили, пытаются зарегистрировать аварию в другом», - рассказал эксперт.

Логика таких действий проста. «Все довольно просто. Попавший в ДТП клиент, будучи невиновным, получает от другой стороны деньги на восстановление своего транспорта. Но не довольствуясь этим, он транспортирует свой автомобиль с помощью эвакуатора в другое место и выступает как «соло-участник» аварии, пытаясь получить дополнительную выплату, на этот раз от страховой компании. А еще бывают факты подмены водителя, попавшего в ДТП. Ведь страховая компания может отказать в выплате, если на момент происшествия автомобилем управлял не сам владелец, а кто-то другой. Таких случаев мошенничества много, я привел всего лишь пару из них. Несомненно, использование «черных ящиков» поможет уменьшить, а может и вовсе искоренит такие явления».

Как рассказывает Нуриев, страховые компании определяют виновного в ДТП с помощью запросов на получение видеоматериалов с установленных в городе камер безопасного движения. «И часто бывает так, что в интересующий нас день съемки не велись вообще. А если на дороге, где произошла авария, вообще не было камер, то в этой ситуации шансы для объективного разбирательства равны нулю. Оказавшись в тупиковой ситуации, компании вынуждены осуществлять выплаты клиентам», отмечает страховой эксперт.

Коснувшись практики назначения индивидуальной суммы страхового полиса для каждого водителя, Нуриев заявил, что она в Азербайджане не используется. «Этому мешает нездоровая конкуренция среди страховых компаний. К примеру, клиент одной компании, попав в аварию, в следующем году обязан выплачивать более крупную сумму за страхование. Чтобы избежать этого, он расторгает контракт и становится клиентом другой фирмы, где нет информации о его прошлых нарушениях. Так что есть проблема отсутствия единой базы клиентов, с помощью которой был бы возможен индивидуальный подход к каждому владельцу автомобиля. Но вот, к примеру, такая база данных существует в обязательном государственном страховании».

В целом, по мнению эксперта, возможности применения «черных ящиков» в Азербайджане достаточно широкие, в том числе и для решения выше перечисленных проблем. «Безусловно, это будет новый виток в развитии страховой сферы в нашей стране. Но, думаю, перед внедрением таких устройств стоит проинформировать общество, рассказать о несомненной выгоде наличия «черных ящиков» для самих автовладельцев. Для этого потребуется время», - считает собеседник.