Минздрав предупредил о СПИДе

Если с другой наглядной агитацией о риске заболевания СПИДом в Азербайджане проблем, в принципе, не было, то вот социальные киноролики на эту тему в последние годы не снимались. И вот наконец в отеле Park Hyatt состоялась презентация новой короткометражки об опасности ВИЧ-инфекции и методах противостояния ей. Открывавшая мероприятие руководитель Республиканского центра по борьбе со СПИДом Минздрава страны Эсмира Алмамедова отметила, что ролик снят по заказу возглавляемой ею организации при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе с СПИДом, малярией и туберкулезом.

Целью создания информационного короткометражного фильма является предупреждение населения об угрозе ВИЧ/СПИДа. Только совместными усилиями всего общества удастся эффективно противостоять распространению этой губительной инфекции в стране, подчеркивают его создатели.

В просвещении населения и своевременной профилактике опасной болезни масс-медиа принадлежит особая роль – только такие средства информации дают возможность донести сведения о СПИДе и методах защиты от него до максимального числа людей, отметила Э.Алмамедова, и Азербайджан в борьбе с угрозой страшного недуга не отстает от передовых стран мира.

«Азербайджан движется в глобальном тренде «90-90-90». То есть, к 2020 году мы, как и другие страны, намерены добиться, чтобы 90% всех людей, инфицированных СПИД, знали о своем ВИЧ-статусе, 90% всех людей, у которых диагностировано это заболевание, стабильно получали бы антиретровирусную терапию, а у 90% людей, получающих антиретровирусную терапию, наблюдалась нулевая вирусная нагрузка. Только в этом случае станет реальностью полное искоренение СПИДа во всем мире к 2030 году», - подчеркнула специалист.

Для достижения этой цели необходимо, чтобы население больше знало о ВИЧ/СПИД и методах профилактики. Пока нет средств полного излечения от ВИЧ, очень важно максимально снизить случаи инфицирования. И социальные ролики в решении этой задачи являются наиболее эффективным средством.

Новый киноролик о профилактике ВИЧ и здоровом образе жизни будет демонстрироваться по отечественным телеканалам, распространяться через социальные сети, отметила Э.Алмамедова для haqqin.az.