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Самолет из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре

 

Самолет, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан, в воскресенье утром экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за перепалки между двумя пассажирами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

"Сегодня около 05:30 часов утра в аэропорту Краснодара экстренно сел борт, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан. С рейса были сняты два человека, которые вели себя неподобающим образом. Один из них, как позже выяснилось, находился в нетрезвом состоянии", - сказали в ведомстве.

Сейчас мужчины находятся в отделении полиции, по факту случившегося проводится проверка.

Уточняется, что самолет около половины восьмого утра продолжил полет в пункт назначения.

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