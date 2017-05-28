«Большая семерка заинтересована в укреплении международного порядка, основанного на международном праве, которое гарантирует суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость всех государств и обеспечивает защиту прав человека», - говорится в принятом по итогам саммита «большой семерки» коммюнике, передает Тренд.

«Наш мир нуждается в нашей подлинной приверженности решению конфликтов, которые затрагивают миллионы невинных людей и мешают развитию и здоровому росту будущих поколений», - говорится в документе.

43-й саммит G7 прошёл 26-27 мая 2017 года в итальянском городе Таормина. Саммит имел большое политическое значение, так как прошёл после выборов в Германии и сразу после выборов во Франции, а также это была первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона с главами государств G7.