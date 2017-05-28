Брат манчестерского террориста планировал атаку на миссию ООН

Младший брат исполнителя теракта в Манчестере Хашим Абеди был членом ячейки боевиков, которые, как предполагается, планировали нападение на спецпредставителя ООН в Ливии Мартина Коблера. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам источников, теракт был предотвращен в начале 2017 года во время визита Коблера в Триполи.

Сообщается, что спецслужбы Ливии следили за группой в течение нескольких месяцев. По утверждениям спецслужб, 20-летний Хашим Абеди играл «значительную роль» в этой группе.