25 мая в здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание началось с дачи показаний потерпевшим Арифом Наджафовым.

Ариф Наджафов заявил, что в 2015 году он пришел в пункт обмена валюты рядом со станцией метро «28 мая» и сказал, что хочет купить 50 тысяч долларов. Когда А.Наджафову сказали, что в обменном пункте сейчас нет столько валюты, он хотел уйти, но его задержали сотрудники МНБ, прибывшие на двух автомобилях.

Потерпевший сказал, что среди тех, кто его задерживал, были обвиняемые Заур Мамедов и Натик Алиев.

Ариф Наджафов сказал, что через день его отпустили из МНБ, а задержан он был только за то, что хотел купить крупную сумму валюты.

Адвокаты внесли ясность в это заявление потерпевшего, отметив, что Ариф Наджафов был задержан за незаконное обналичивание денег. Потерпевший решительно отверг это утверждение адвокатов. Тогда адвокат Адиль Исмаилов задал потерпевшему вопрос.

«Вы знаете, что такое обналичка?», - спросили адвокат.

«Кто в Азербайджане этого не знает?», - коротко ответил потерпевший.

Затем суд рассмотрел эпизод, связанный с потерпевшим Арифом Гасановым.

Отметим, что в последнее время редко можно найти громкий судебный процесс, в котором бы не фигурировало имя сооснователя и единственного сейчас владельца ООО Texmarin Ltd Арифа Гасанова. Он в качестве потерпевшего участвует и в другом судебном процессе по делу МНБ – в отношении генерала Акифа Човдарова и его подручных. Ариф Гасанов – один из тех немногочисленных потерпевших, кому возмещен причиненный материальный ущерб, и он уже не имеет претензий к обвиняемым на этом процессе.

На заседании 25 мая Ариф Гасанов повторил то, что говорил ранее. Потерпевший Ариф Гасанов в своих показаниях заявил, что в 1996 году основал компанию Texmarin Ltd, которая занималась ремонтом кораблей. Через некоторое время он назначил Сахраба Аллахвердиева главой предприятия, а сам несколько удалился от дел. Однако спустя некоторое время фактический владелец Texmarin Ltd обнаружил, что со счетов компании стали пропадать деньги. После аудиторской проверки выяснилось, что его компаньон Сахраб Аллахвердиев вывел 6,5 миллиона долларов в офшоры. Тогда Ариф Гасанов обратился в МНБ. По его словам, обвиняемый Физули Алиев взял у него 400 тысяч долларов, а на следующий день сотрудник МНБ Акиф Алиев потребовал еще 100 тысяч долларов и 100 тысяч манатов.

Отметим, что подчиненные Акифа Човдарова вернули Арифу Гасанову 200 тысяч долларов, т.е. именно ту сумму, которую требовал от потерпевшего Акиф Алиев.

Еще один потерпевший по этому эпизоду, сын Арифа Гасанова - Гасан Гасанов сказал, что был техническим менеджером компании. По его словам, сотрудник МНБ по указанию Сахиба Аллахвердиева провел обыск у него дома.

«Я установил камеры на тех этажах, где жили мой отец и моя семья. Впоследствии все эти камеры демонтировали. Говорят, что и в лифте я камеру установил. Но это – ложь. Я установил в лифте датчики движения, чтобы двери лифта не закрывались сами по себе и не причиняли вреда людям, зашедшим в лифт», - сказал Гасан Гасанов.

После этих слов потерпевшему задал вопрос государственный обвинитель.

«Одним из тех, кто проводил обыск у вас дома и снял камеры, является компьютерный специалист МНБ, называющий себя единственным кибер-криминалистом в регионе Гаджиага Гаджи. Он может отличить камеру от датчика движения?», - спросил гособвинитель.

На этот вопрос Гасан Гасанов ответил, что рассказал все как было, и камеру в лифте он не устанавливал.

Затем показания по эпизоду в качестве свидетеля дал другой сооснователь Texmarin Ltd Сахраб Аллахвердиев.

«Уважаемый судья, из материалов уголовного дела и показаний участников процесса известно, что Сахраб Аллахвердиев неоднократно вызывался в МНБ, а его телефон некоторое время прослушивался. Почему те, кто на пять минут был вызван в МНБ, и чьи телефоны не прослушивались, признаны потерпевшими, а Сахраб Аллахвердиев всего лишь свидетелем? Почему следствие не признало потерпевшим не выгодного им человека?», - сказал адвокат.

Судья ответил, что суд рассматривает участников процесса в качестве тех, кем их представило следствие, и у Сахраба Аллахвердиева нет права на то, чтобы признать его потерпевшим.

Сахраб Аллахвердиев сказал, что ему ничего неизвестно об офшорных счетах и он не переводил туда каких-либо денег.

«Сам он - гендиректор, сын – технический менеджер, жена – начальник отдела кадров, другой его родственник – начальник склада, дочка золовки – помощница главбуха компании. При таком раскладе, какие деньги я мог бы куда-то перевести?», - сказал свидетель.

Он также сказал, что в судебном процессе не участвуют бывшие сотрудники компании, находившиеся в офисе компании, когда пришли сотрудники МНБ, и которые давали показания в МНБ.

«Не были допрошены секретарша, переводчицы Валида и Лала. Хотя все важные документы проходили через них», - сказал свидетель.

«Все, что сказал Ариф Гасанов – неправда. Что же касается того, что по моему указанию в доме Гасана Гасанова был проведен обыск, то кто я такой, чтобы сотрудники МНБ выполняли мои указания?», - сказал свидетель.

Затем суд перешел к рассмотрению другого эпизода, связанного с потерпевшим Салехом Самедовым.

Потерпевший заявил, что в настоящее время работает главой регионального управление Государственного комитета по стандартизации.

Потерпевший сказал, что он был у себя дома, когда ему позвонили на мобильный телефон и попросили спуститься во двор. Звонивший представился сотрудником МНБ.

«Я в домашней одежде спустился во двор, где увидел, что сотрудники МНБ говорят с моим водителем. Они сказали мне, что надо проехать в министерство», - сказал потерпевший.

Отказавшись говорить о некоторых нюансах этого эпизода, потерпевший сказал, что формально является основателем ООО «Араз», которое занимается производством алкогольной продукции.

«В МНБ мне задали несколько вопросов. Полтора дня я провел там. Вопросы мне задавали Заур Мамедов, Натик Алиев и Физули Алиев. У меня нет никаких претензий к ним. Я имею претензии к генералу Субахиру Гурбанову. К человеку, с которым у нас и до этого были отношения: каждые три месяца я платил ему по 10 тысяч долларов. Он меня посадил на счетчик. А в МНБ мне сказали, что одно другого не касается и потребовали принести миллион. Мы потом сошлись на 300 тысячах манатов. Я эти деньги им дал, и теперь требую вернуть их мне», - сказал потерпевший С.Самедов.

После этого он ответил на вопросы адвокатов.

Очередное заседание суда состоится 30 мая.