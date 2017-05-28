Ким Чен Ын испытал новую систему ПВО

Ким Чен Ын присутствовал на испытании новой управляемой системы противовоздушной обороны, созданной специалистами национальной Академии военных наук. Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК, передает ТАСС.

По словам лидера КНДР, удалось "устранить ряд дефектов, обнаруженных во время проведенного в прошлом году теста аналогичной системы". В результате, отметил председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета страны, повысилась "эффективность обнаружения и поражения воздушных целей". Ким Чен Ын распорядился "приступить к массовому производству и развертыванию таких систем в стране, в том числе в лесных массивах".

Лидер КНДР, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала, дал новые указания о стратегии развития современных средств ПВО корейского образца, отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ына сопровождала большая группа военных деятелей, в том числе начальник Главного политического управления Корейской народной армии Хван Бён Со.