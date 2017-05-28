Тиллерсон отменил ифтар в Госдепе

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отклонил просьбу провести в Госдепе мероприятие, посвященное Рамадану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Агентство отмечает, что начиная с 1999 года, госсекретари как от республиканцев, так и демократов.ю почти всегда давали ифтар или прием в честь Ид аль-Фитр (Праздник разговения — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан).

Однако Тиллерсон отклонил просьбу Управления по делам религий Госдепа отметить Ид аль-Фитр в рамках празднования Рамадана. Его отказ предполагает, что в этом году в Госдепе нет планов по организации мероприятий в связи с Рамаданом.

В Госдепе США Reuters сообщили, что по-прежнему изучают «возможные варианты соблюдения Ид аль-Фитр, который знаменует окончание месяца Рамадан».

«Послам США предлагается отпраздновать Рамадан различными мероприятиями, которые проводятся ежегодно в миссиях по всему миру», - отметили в Госдепе.