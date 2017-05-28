Накануне ночью после тщательной обработки армянских спецслужб проживающий в настоящее время в Украине Ваан Мартиросян, выступил с видео-обращением. В своем выступлении В.Мартиросян, опровергая самого себя – долгое время на страницах haqqin.az он изобличал преступный режим Сержа Саргсяна – на сей раз выступил в поддержку нынешних армянских властей. Хотя сам же Мартиросян в своих многочисленных публикациях и интервью шельмовал эти власти.

Вполне возможно, что в скором будущем пред нами предстанет еще один образ Мартиросяна, в начале предавшего свой народ, а затем предавшего народ Азербайджана.

К выступлению В.Мартиросяна, которое активным образом тиражируется армянскими спецслужбами и блогерами, находящимися под контролем СНБ, выразила свое отношение один из лидеров "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" – Сюзан Джагинян. Представляем вашему вниманию статью С.Джагинян.

Ваан Мартиросян – один из участников «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» через шесть месяцев успешной работы неожиданно поменял свою позицию, заявив, что он, мол, «ошибался» и «раскаивается» в том, что принимал участие в миротворческом процессе.

В своем покаянном обращении якобы к армянскому народу, а на самом деле - к армянским властям, В.Мартиросян, якобы осознав собственное недомыслие или, как он сам утверждает, глупость, решил разоблачить «агрессорскую политику Азербайджана».

Что касается глупости сего индивида, то никто с ним спорить не собирается – в его, мягко говоря, посредственных умственных способностях давно убедились и в Ереване, и в Баку. Но Мартиросян не просто глупец, а глупец, страдающий манией величия.

Это человек, претендующий на роль одновременно прозорливого политолога, выдающегося оратора, профессионального публициста. На поверку же этот «аналитик» абсолютно ничего не смыслит в политике, а что касается журналистики, то и двух слов связать не сможет так, чтобы их смысл был понятен окружающим. Мне самой долгое время приходилось редактировать статьи «аналитика» с многочисленными орфографическими и смысловыми ошибками.

После двух лет благополучной тусовки (иначе его времяпрепровождение не назовешь) в Азербайджане он, по его же словам, вдруг «вспомнил, что он армянин, осознал, что дурак, и обратился к собственному народу со словами раскаяния». Что ж, в конце концов любой человек гораздо лучше, чем окружающие, знает, что он из себя представляет. Будучи абсолютно солидарными с его точкой зрения насчет собственной глупости, не считаем необходимым давать оценку его пустословию, которым он, видимо, пытается шантажировать людей, протянувших ему в критической для него ситуации руку помощи, а точнее, отозвавшихся на его мольбы о помощи. Ведь Мартиросян, спасаясь от Саргсяна, спрятался в тени Азербайджана и долго ел хлеб азербайджанского народа. И кормил этим хлебом своих детей… Здесь же, в Баку, и родился его сын с азербайджанским именем Эмин.

Так что же из себя представляет этот самый «раскаявшийся глупец» Ваан Мартиросян? Может, это 18-летний юнец, не знающий, что творит? Отнюдь, речь идет о вполне созревшей (по возрасту!) личности, отце двух детей. Люди, которые знакомы с ним не понаслышке, знают, на что направлено его нынешнее «раскаяние», как и все прежние «прозрения». Чисто меркантильные интересы – вот что движет всеми его поступками и словами.

Возомнив себя умнее всех, сей незадачливый авантюрист пытается безбедно прожить, провозглашая себя то оппозиционером, то выразителем истины, то страдальцем, преследуемым за свободомыслие. Но как только его слезливые декларации перестают работать, он тут же кардинально меняет образ мыслей в надежде найти новых спонсоров для своего сытого, ленивого и абсолютно беспринципного существования.

Напомним, что еще полгода назад сей «политический свободолюбец» с тем же пылом ратовал за мир, обвиняя армянские власти в том, что нагорно-карабахская война - единственный способ для удержания власти в Армении и повод для правительства тотально грабить армянский народ. Так что же случилось за полгода? А ничего особенного. Просто этот индивид решил, что он достоин большего. Он искренне верил, что он так и будет красоваться перед камерами, изрекая прописные истины, а азербайджанское правительство станет пожизненно обеспечивать его, скажем прямо, краснобайство, пьянство и разгульную жизнь.

Но не получилось - в Баку быстро разобрались, что он собой представляет. И Мартиросян, потеряв почву под ногами, предпринял шантаж, всячески клевеща и оговаривая всех, кто когда-то ему сочувствовал.

Так что никому не стоит принимать на веру то, что он изрекает ныне. И уж тем более не следует давать оценку и комментировать его «новую позицию», ибо когда вступаешь в спор с глупцом, и сам начинаешь терять разум. В Библии словами апостола Иакова о таких сказано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».