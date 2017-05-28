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Пуск новых ракет для систем ПВО Северной Кореи видео

 

Центральное телевидение Северной Кореи продемонстрировало видео испытательных пусков новых ракет "земля-воздух" противовоздушной обороны страны, передает РИА Новости.

Утром в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о тестовых пусках новых ракет "земля-воздух", направленных на перехват беспилотников или ракет противника. На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который остался доволен увиденным и приказал начать серийное производство нового вида вооружений.

В материале северокорейского телевидения с разных ракурсов показан пуск ракеты, который специалисты относят к технологии так называемого холодного пуска. При нем ракета выпускается под давлением газа, а воспламенение топлива происходит уже в воздухе, не повреждая пусковую установку, что дает возможность проводить пуски ракет через малые интервалы времени и продлевает срок службы самой установки.

"Подобно молнии (ракета – ред.) вмиг разнесла в пыль беспилотник и ракету противника", — комментирует голос за кадром пуск.

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