Перестрелка в Брюсселе: ранен азербайджанец

27 мая в пригороде Брюсселя, городе Сен-Жосс-тен-Ноде во второй половине дня на улицах rue de la Ferme и Braemt произошла перестрелка между мигрантами, в которой был ранен азербайджанец. Сразу после столкновения мэр муниципалитета Эмир Кир поспешил объявить об уличной войне, произошедшей якобы из-за столкновения интересов чеченской и русской группировок, сообщает haqqin.az со ссылкой на бельгийское издание RTLinfo.

По информации портала, чеченцы пришли по просьбе знакомого азербайджанца для урегулирования его конфликта с соседями. Этот бытовой конфликт, в центре которого оказались несовершеннолетние дети, регистрировался полицией уже не первый месяц, и в субботу вылился в выяснение отношений с применением членами одной из семей огнестрельного оружия.

Эту версию подтверждает пресс-секретарь городской прокуратуры Денис Гоманом. По его словам, конфликт соседей перерос в стрельбу, и какие-либо межнациональные столкновения группировок на сегодня нельзя рассматривать как версию при расследовании инцидента.

Среди пострадавших есть и чеченцы; их точное количество в числе раненых выяснить не удалось.

Прокуратура подтвердила, что речь идет о трех раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии в силу того, что получил три пули, жизнь двух других вне опасности, но они также вынуждены пока находиться в больнице.