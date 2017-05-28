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Вахе Аветян: «По заданию армянских спецслужб Ваан Мартиросян…»

Автор: Отдел Армении 

Скрывающийся в настоящее время на территории Украины бывший участник "Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном" Ваан Мартиросян, вступив в сотрудничество с армянскими спецслужбами, выступил с серией заявлений против народной дипломатии. Это еще раз свидетельствует об истинных намерениях захватнической политики режима Саргсяна, старающегося всеми способами торпедировать любые усилия политического руководства Азербайджана, направленные на примирение народов и установление мира в Карабахе.

Вместо того, чтобы поддержать усилия гражданской дипломатии, правительство Армении руками своих тайных служб, завербовав одного из участников миротворческой группы, направило все свои усилия на подрыв миротворческой инициативы.

С таким заявлением выступил известный армянский правозащитник Вахе Аветян.

В.Аветян на своей странице в фейсбуке обвинил армянские спецслужбы в провокациях посредством завербованного активиста Ваана Мартиросяна. «Выступления В.Мартиросяна хорошо срежиссированы. В версии с русским переводом нет одного важного куска – В.Мартиросян говорит, что армянские спецслужбы его внедрили в миротворческую группу и отправили в тыл врага.

Эта сволочь месяцами за моей спиной гадости говорит о моей дочери, обо мне, о моих детях, клевещет и позорит Платформу и ее участников. Об этом я узнал только неделю назад, причем от меня даже друзья скрывали, "чтобы я не расстраивался". Ловите этого чекиста!», пишет в своем обращении правозащитник.

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