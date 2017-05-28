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Как жена бизнесмена избила сотрудника полиции haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафиггызы 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу Таймины Абдуллаевой – жены предпринимателя Барата Абдуллаева. Супругу бизнесмена обвиняют в сопротивлении полиции, изготовлении фальшивых документов и мошенничестве, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Председательствует на процессе судья Рамелла Аллахвердиева.

Заседание началось с дачи показаний потерпевшим сотрудником уголовного розыска 17-го отделения Управления полиции Наримановского района Октаем Мамедовым.

Октай Мамедов подтвердил свои показания, данные им на следствии. Он сказал, что уже девять лет служит в органах внутренних дел. В день, когда произошел инцидент, Октай Мамедов вместе со своим напарником Орханом Бабаевым получил приказ принудительно доставить Таймину Абдуллаеву в отделение полиции. По словам потерпевшего, когда они предложили Таймине Абдуллаевой пройти с ними в отделение, то она, не обратив внимание на то, что сотрудники полиции выполняют свои должностные обязанности, принялась оскорблять их и оказала сопротивление. Потерпевший сказал, что именно тогда он получил травму ноги.

«Я представился Таймине ханум и показал свое удостоверение. Попросил пройти с нами, однако она стала кричать, что никуда не пойдет и начала сыпать ругательствами. Обругала и нас, и следователя, который вел ее дело. Я взял ее под руку и хотел усадить ее в машину, но она оказала сопротивление, а ей помогли два ее родственника. Она оттолкнула меня, и я повредил ногу. До сих пор хромаю. Всю рубашку на мне изорвала и исцарапала мне руки. На следующий день после инцидента я прошел медицинскую экспертизу, а потом написал заявление на Таймину Абдуллаеву», - заявил потерпевший.

Адвокат Т.Абдуллаевой Жанна Багирова спросила у потерпевшего, кто отдал приказ доставить ее подзащитную в полицию? На это Октай Мамедов ответил, что приказ дал начальник отделения.

Судья Рамелла Аллахвердиева спросила у потерпевшего, почему они не поднялись в квартиру Таймины Абдуллаевой, а ждали ее на улице?

«Вы часами сидели в машине и ждали ее. Мне этот момент непонятен. Почему вы не сразу исполнили имеющийся у вас приказ о доставке Абдуллаевой в полицию?», - спросила судья.

«Таймина Абдуллаева никому не открывала двери. Всех ругала. К ней не раз приходили и сотрудники полиции, и следователь, но она никому не открывала двери. И в этот раз, увидев нас, она попыталась быстро скрыться в квартире. Я понял, что если ей не помешаю, то она опять не откроет нам двери», - ответил потерпевший.

После этого адвокат Жанна Багирова довела до сведения суда информацию о том, что в инциденте тогда травму получила сестра Таймины Абдуллаевой Рена, и спросила у сотрудника полиции, кто ее ударил. Полицейский ответил, что Рена сама себе нанесла травму. 

Барат Абдуллаев

Очередное заседание суда состоится 31 мая. На этом заседании даст показания бизнесмен Барат Абдуллаев.

Напомним, что заявление на свою жену написал предприниматель Барат Абдуллаев. В своем заявлении он обвинил супругу в том, что она присвоила часть золота, а другую часть заложила в ломбарде. Он также обвинил жену в том, что она продала их общую квартиру и присвоила деньги, предварительно подделав документы, тем самым нанеся ему ущерб в размере 890 тысяч манатов.

Отметим, что Барат Абдуллаев владеет в Баку отелем и торговыми объектами. Он уже подал в суд заявление о разводе.

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Как жена бизнесмена избила сотрудника полиции haqqin.az из зала суда
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