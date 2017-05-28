Взрыв во время полицейской операции в Манчестере

Жители округа Мосс-Сайд в Манчестере сообщили о большом количестве полицейских в районе, которые, по-видимому, участвуют в рейде, а также рассказали, что слышали звук, который напоминал контролируемый взрыв. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Пользователи в твиттере сообщают, что полицейские оцепили одну из улиц. Также правоохранителей сопровождают собаки.

Отмечается, что поиски подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, продолжаются.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Британии арестовали сеть террористов в связи с терактом в Манчестере.