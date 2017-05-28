Меркель о Трампе: "Европа больше не может полагаться на других"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки.

"Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!" — цитирует Меркель таблоид Bild.

Издание отмечает, что это заявление, которое канцлер сделала после завершившегося в субботу саммита "Большой семерки", касается новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, а также предстоящего Brexit.

При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры G7 во время саммита в итальянском городе Таормина, среди прочего, попытались достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению. Трамп написал в Twitter, что примет решение по климату на следующей неделе.