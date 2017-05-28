Немецкие спецслужбы следят за сетью школ боевых искусств "Система", в которых, по их мнению, действуют "спящие ячейки российских диверсантов", сообщает журнал Focus.

По информации издания, правоохранительные органы ФРГ подозревают "Систему" в вербовке военнослужащих бундесвера, сотрудников полиции и органов юстиции с целью ведения "подрывной деятельности" и "дестабилизации ситуации в стране".

Школы действуют в 30 городах Германии, и по словам журналистов, "даже не скрывают связей с российскими спецслужбами". "При всей нашей либеральности мы больше не можем с этим мириться", — рассказал изданию источник в Федеральной службе защиты конституции ФРГ.

Эксперт в области безопасности Дмитрий Хмельницкий предположил, что "спящие ячейки" могут активизироваться в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.

"Они могут попытаться дестабилизировать ситуацию. Например, призывать к насилию во время антиправительственных митингов", — считает он.

Ранее глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ганс-Георг Маасен обвинил Россию в попытках повлиять на исход выборов в немецкий парламент. Позже газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что спецслужбы ФРГ не обнаружили фактов, подтверждающих точку зрения Маасена.