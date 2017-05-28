Арам Карапетян и Анаит Синанян: «Армянские спецслужбы и Саргсян не хотят мира. Иначе зачем они купили Мартиросяна?»

Члены "Платформы мира для Армении и Азербайджана" Арам Карапетян и Анаит Синанян осудили последнее заявление Ваана Мартиросяна, выступившего против этой Платформы.

«Безусловно, это почерк армянских спецслужб. Заявление Ваана Мартиросяна, который в одночасье превратился из миротворца в рупор саргсяновской пропаганды, преследует одну цель – нанести урон делу примирения двух народов. И это раскрывает цели саргсяновской пропагандистской машины, использующей карабахскую проблему в целях узурпации политической власти», - сказала в интервью haqqin.az Синанян – одна из активисток армянской диаспоры в США.

«В.Мартиросян выставлял себя защитником Сасна Црер. А сейчас пошел служить саргсяновской карательной машине. Но он – мелкая сошка. И его действия вкупе с провокациями спецслужб Армении не смогут помешать нашим усилиям по примирению двух народов. Сегодня они купили Мартиросяна, завтра купят другого. Но нельзя остановить естественный и закономерный процесс карабахского урегулирования в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал в своем кратком комментарии другой активный участник Платформы, представитель армянской диаспоры в Украине Арам Карапетян.

Напомним, накануне под давлением армянских спецслужб Ваан Мартиросян покинул "Платформу мира для Армении и Азербайджана" и поддержал действующий в Армении политический режим Саргсяна, который критиковал на протяжении последних четырех лет.