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Посол почтил память турецких солдат на острове Наргин

 

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал посетил остров Бёюк-Зиря (Наргин) в акватории Абшеронского полуострова, где во время Первой мировой войны содержали военнослужащих армии Османского государства, сообщает Анадолу.

Дипломат вместе со своей супругой Мельтем Озорал прибыл на остров на корабле ВМС Азербайджана. Озорала в поездке сопровождали военный атташе генерал Зафер Оджак, заместитель командующего Военно-морскими силами Азербайджана Натик Багиров, сотрудники посольства и представители СМИ.

Посол и сопровождающие его лица возложили цветы на то место острова, где предположительно были похоронены турецкие военнослужащие, прочитали молитвы за упокой души узников российской армии.

Как сказал Озорал журналистам, остров Бёюк-Зиря – место, где произошли одни из самых трагических событий в истории человечества.

Дипломат напомнил, что в начале XX века на этом острове находились от 12 до 20 тысяч турецких военнопленных.

«Мы должны извлечь уроки из прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись. Очень важно донести это до молодых поколений», - сказал Озорал.

По его словам, азербайджанская земля хранит в себе важную часть истории турецкого народа, и эти события нужно всесторонне изучить.

«Турция и Азербайджан должны еще больше сплотиться. Я хотел бы, чтобы каждый гражданин Турции посетил Азербайджан. Только так можно развить чувство братства», - подчеркнул дипломат.

Остров Бёюк-Зиря находится на расстоянии 12 километров от Баку.

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