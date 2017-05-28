Недавно региональные центры «АБАД», действующие в Масаллинском и Балакенском районах, передали семейным хозяйствам из указанных регионов необходимое производственное оборудование в виде моноблоков-контейнеров. Об этом haqqin.az сообщил представитель публичного лица юридического права «АБАД», действующего при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям («AСАН xидмет»).

В этих непонятных для многих читателей компактных моноблоках создана полная производственная линия для производства из собственного сырья молочных изделий (сыра), джемов и варений.

Знакомая нам всем картина: семейные хозяйства в сельской местности изготавливают свою продукцию кустарным путем. Много продукции таким путем не произведешь, да и товар свой в лучшем случае сельчане могут продать на местном рынке. А чтобы увеличить объем продукции и расширить рынок сбыта, надо получить гигиенический сертификат и сертификат соответствия. Но об этом наш крестьянин и думать не может - кустарное производство часто отпугивает даже не знакомых с ним ранее избалованных горожан. А госслужбы гигиены, стандартизации и метрологии по вполне понятным причинам и близко к ним не подходят. Но в Масаллинскм районе, где нам удалось все увидеть своими глазами, это удалось решить.

Haqqin.az много писал о службе «АСАН хидмет» («легкая услуга»), прекрасные и полные посетителей офисы этой службы можно встретить сегодня не только в столице, но и во многих районах страны. Среди них особенно выделяется как по масштабам, так и по числу обслуживаемых людей комплекс «АСАН həyat», украшающий райцентр Масаллы. Это практически целый город в городе, расположенный на проспекте Гейдара Алиева, где разом можно решить почти все свои проблемы.

Он состоит из основного 4-этажного административного здания и 6 зданий, предназначенных для отдыха людей, объектов общественного питания и прочих услуг. Достаточно отметить, что только в одном из таких зданий имеется сразу два кинозала, просторные холлы, буфет, кафе. На территории комплекса функционируют также школа искусств имени Гейдара Алиева, банк, магазин «АСАН-бренд» и центр развития «АСАН-интеллектуал».

Здесь 10 госорганов – Минюст, МВД, министерства налогов, труда и соцзащиты населения, экономики, Госкомитет по вопросам имущества, Государственный таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Национальное архивное управление, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу оказывают 32 вида услуг. Одновременно в центре организованы 112 видов функциональных вспомогательных услуг – банковские, страховые, переводческие услуги, услуги правовой помощи. Центр оказывает услуги жителям Масаллинского, Джалилабадского, Лянкяранского, Астаринского, Лерикского и Ярдымлинского районов - в целом, примерно 839,5 тыс. гражданам. Здесь работой обеспечены 170 человек и привлечены 80 волонтеров. На краю комплекса расположено одноэтажное, но просторное сооружение «АБАД АСАН».

Посетителей здесь, в отличие от основного корпуса, значительно меньше. Это и понятно, так как «АБАД» призван работать с ограниченным кругом лиц, помогая им наладить собственное производство, отвечающее самым высоким требованиям. Здесь идет предварительный отбор семей, действительно имеющих соответствующую первичную базу, помогают им подготовить бизнес-план и другие документы. А вот сегодня им выдано уже и компактное оборудование, которое позволит им производить продукцию, соответствующую всем требованиям. «АБАД» также помогает этим семьям получить сертификаты на свою продукцию посредством принципа «единое окно». И в этом направлении тесно сотрудничает с Министерствами здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патентам. Но и это еще не все.

«АБАД» не считает свою работу завершенной после установки оборудования и обучения членов этих семей обслуживанию этого несложного оборудования. Служба помогает семьям в создании для них семейных брендов, оказывает дизайнерские услуги, предлагает оптимальную форму упаковки после проведения маркетинговых исследований на рынке. Обратите внимание, после заключения соответствующего соглашения «АБАД» активно участвует практически во всей цепочке подготовительных работ, начиная с оформления документов и заканчивая реализацией готовой продукции. В настоящее время «АБАД» уже создал несколько брендов для семей из Масаллы, среди них можно указать такие, как «Бал кими» (варенье), «Шанлы», «Чичекли», «Тякля» (мед), «Кендли» (колбаса), «Шерефе» (сыр). А это говорит о том, что шесть семей из региона уже могут продавать свою продукцию в самых элитных маркетах и даже экспортировать ее. Всего же на сегодняшний день «АБАД» уже представил необходимое производственное оборудование 12 семейным хозяйствам в Масаллинском и Балакенском районах. Кроме того, на территории госзаповедника «Ичеришехер» действует центр ремесленников «АБАД», где выставлены на продажу ручные работы азербайджанских мастеров. А ведь служба действует всего каких-то восемь месяцев, которых другим не хватает даже на раскачку.

Изначально создание публичного юридического лица «АБАД» преследовало одну цель - оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства, повышению уровня занятности населения и формированию конкурентоспособных семейных хозяйств. А отсюда уже вытекает поддержка социально-экономического развития регионов, обеспечение применения современных технологий в семейном бизнесе, содействие формированию семейных брендов. Данный проект заложит основу семейных бизнесов, способных конкурировать на мировом уровне. Неслучайно для семей, выбранных по различным производственным отраслям, первоначально проводятся тренинги по использованию оборудования и производственной гигиене, подготовке документов, расфасовке и дизайну, доставке товаров на рынок. А для финансирования этих проектов создан даже специальный фонд.

И вот еще какую деталь хочется подчеркнуть. Многие думают, что деятельность «АБАД» будет ограничена обеспечением людей специальными контейнерами, производящими сельскохозяйственную и прочую продукцию. Но эти контейнеры рассчитаны для поддержки малообеспеченных семей. На деле же сфера деятельности «АБАД» гораздо шире. Посредством этих центров будут осуществляться проекты не только по поддержке семейных хозяйств, но и малых и средних предпринимателей, создан фонд для финансирования этих проектов. Но и это еще не все.

Центры также окажут услуги по юридической помощи, организации сертификации произведенного продукта в упрощенном порядке по принципу «единого окна», а также продаже и транспортировке произведенной продукции. А в дальнейших планах центров еще и проведение тренингов по использованию производственного оборудования, обеспечение технической поддержки этого оборудования, информирование о международном опыте и самых передовых технологических новшествах, используемых в сфере сельского хозяйства, проведение контроля и оценки в рамках проекта, организация других мероприятий в связи с развитием производственно направленного предпринимательства.

Таким образом, центры «АБАД» будут выполнять социально направленные проекты, способствующие активному участию граждан в социально-экономическом развитии страны, развитию МСП, росту уровня занятости населения и формированию конкурентоспособного семейного хозяйства. Центры будут выполнять для организации семейного бизнеса функции консультанта и координатора на всех этапах от производства продукции и до ее продажи. Но и это еще не все.

Новые структуры также окажут услуги по юридической помощи, организации сертификации произведенного продукта в упрощенном порядке по принципу «единого окна», а также продаже и транспортировке произведенной продукции. Казалось бы, чего еще ожидать от центров хозяйственникам? Но в планах центров еще и проведение тренингов по использованию производственного оборудования, обеспечение технической поддержки этого оборудования, информирование о международном опыте и самых передовых технологических новшествах, используемых в сфере сельского хозяйства, проведение контроля и оценки в рамках проекта, организация других мероприятий в связи с развитием производственно направленного предпринимательства.