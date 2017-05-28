Акпер Гасанов: «Появлением своего второго ребенка Мартиросян обязан мне»

Всегда верил в силу творчества, в могучий талант писателей, особенно классиков, но все же сомневался, что их гениальность окажется способна творить чудеса столь невероятные, как оживление героев их произведений. Ошибался, каюсь. Оказывается жив, здоров и довольно упитан тот, в чье тело вселилась душа незабвенного Михаила Самуэлевича Паниковского. В миру этот персонаж зовется Вааном Мартиросяном. Поразительно, но совпадают даже детали.

Судите сами. Итак, Паниковский вначале кормился воровством и жульничеством, промышляя карманными кражами, а затем стал «сыном лейтенанта Шмидта» - кочующим самозванцем, прикрывающимся именем известного человека для того, чтобы выклянчить материальную помощь. Мартиросян же, промышляя в Армении жульничеством и банальным нежеланием возвращать долги, решил убежать из Армении, сочинив о себе историю, перед которой повествования разнообразных «детей лейтенанта Шмидта» звучат, как стишок на утреннике в детском саду.

Сжалились над ним сердобольные азербайджанские правозащитники и решили использовать в деле, смысла которого Ваан просто не в состоянии понять в силу своей жадности и примитивности. Он ведь и сейчас искренне считает, что «одно его слово спасло Францию». И невдомек Мартиросяну, что идея «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» состоит не в том, чтобы обеспечивать его безбедное существование, а в том, чтобы готовить народы воюющих стран к миру. Он неизбежен, как неизбежно наступление утра после ночи. И его приближение продвигает ныне, подписавшись под платформой, огромное количество действительно известных и уважаемых личностей, причем из самых разных стран мира и далеко не только азербайджанцев и армян.

А Ваан? Он давно уже никому не нужен, не интересен. Мартиросян не является носителем государственной тайны, он не имел доступа к сколько-нибудь серьезной информации. Он нужен был всего лишь как средство, которое используют для тех или иных целей, а потом выкидывают за ненадобностью. Тем более, что он реально уже утомил всех своими рассказами о том, сколь низок и глуп Вахе Аветян и иные армянские участники Платформы. То были мелкие интриги мелкого человека, привыкшего чуть что, аки Михаил Самуэлевич, советовать своим собеседникам: «Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции». Разница лишь в том, что Мартиросян советовал всем нам поехать в Ереван и узнать, чем он там занимался до продажи Родины.

Естественно, свой акт продажи Родины он пытался преподнести, как нечто героическое и достойное не пустых похвал, но серьезных финансовых вливаний. О, какие только легенды он о себе только не складывал. То уподобившись даже не Паниковскому, а «неуловимому Джо», он сообщал о «покушениях» на него, то на своей странице в фейсбуке строчил мемуары о тесных и глубоких отношениях с женой одного из руководителей Армении. В общем, Мата Хари по сравнению с Вааном, по его собственным рассказам, была просто дилетанткой.

В какой-то момент это просто утомило. Как и постоянные просьбы и стенания об увеличении довольствия. В поисках него, кстати, Мартиросян активно искал армян, которых бы можно было присоединить к числу подписантов Платформы. Делал он это исключительно из тех же побуждений, из коих Паниковский крал гусей - дабы прокормиться. Провалы же свои Ваан заливал виски и стенаниями и сетованиями, что «я старый больной человек, меня девушки не любят».

Дабы доказать себе обратное, Ваан нередко покидал свою каморку в одном из регионов Украины, где проживал вместе с женой и детьми, хотя мог бы снимать и нечто нормальное на присылаемые деньги, и направлялся в Киев. При этом продолжались телефонные звонки, просьбы в смс-переписке, на Фейсбуке, с просьбой подать еще денег, причем на жену и детей. Да о чем говорить, если появлением второго своего ребенка Ваан обязан мне. Не в физическом, естественно, смысле. Супруга его рожала в Одесской области. Деньги, присланные из Баку, Мартиросян уже пропил, и потому пришлось как-то выруливать. Я и вырулил, обратившись к помощнице тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Помогли, разместили в роддоме, причем без документов, а просто потому, что решили помочь человеку.

И таких моментов была куча. А потом уже надоело. Платформа к тому времени уже пополнилась большим числом участников, ну, а статьи писать Ваан не мог, как правильно заметила Сюзан Джагинян. Видимо, сам Марртиросян понял, что совсем скоро в его услугах полностью отпадет надобность. Нет, он не побежал воровать гирю у миллионера Корейко, полагая, что она золотая. Он попытался перепродать себя снова. Расчет сделан на то, что его простят и примут в Армении. А возможно, и подарят мотоцикл, о котором Ваан так мечтает.

Вон как он сейчас заливается, набивает себе цену. Мол, знаю, ой как много важного! Нам весело все это слышать. Как и его россказни о том, что разоблачил он всех и вся. Ага, еще раз. Как до того разоблачал режим Сергсяна, как обвинял Армению в агрессии, в оккупации азербайджанских земель, в провокации, приведшей к прошлогодней четырехдневной войне в апреле одним словом: «Возьмите меня, я хороший, я больше никогда не буду!»

Это какая-то убежденность дамы с богатым прошлым в том, что ее сочтут девственницей и возьмут замуж. Это удивительная вера использованного резинового изделия в том, что его можно и нужно использовать не одноразово, а многократно. Реальность же совсем иная. И даже армянским спецслужбам, прекрасно понимающим сущность Ваана, он вряд ли нужен. Хотя я допускаю, что они не побрезгуют им. Временно. А потом тоже выкинут. Окончательно. Таков будет печальный финал того, кто привык торговать всем - Родиной, семьей, принципами.