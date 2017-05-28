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Дутерте призвал филиппинских сепаратистов присоединиться к борьбе с ИГИЛ

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился с призывом к леворадикальным повстанцам и сепаратистам из народности моро, которые долгие годы воюют с властями Манилы, присоединиться к борьбе на юге страны против террористических группировок "Мауте" и "Абу Сайяф", присягнувших на верность террористической организации "Исламское государство", сообщает Reuters, передает ТАСС.

"Я найму вас в качестве военнослужащих - то же жалованье, те же привилегии. Для вас будут построены дома, - цитирует агентство слова филиппинского лидера. - Если борьба будет продолжаться и вы захотите поучаствовать в этом, присоединяйтесь к правительству".

Глава государства добавил, что получил от лидеров мусульманского меньшинства моро письмо с предложением о сотрудничестве в борьбе с ИГИЛ. Дутерте добавил, что готов сформировать отдельное воинское подразделение из числа бывших врагов правительства. Они хорошо ориентируются на местности, так как сами проживают на юге Филиппин, что только поспособствует победе над террористами, уверен президент.

По данным агентства, с этим призывом Дутерте выступил во время посещения военной базы на острове Холо на юге страны. На соседнем острове Минданао правительственные войска последнюю неделю ведут ожесточенные бои с исламистами, в ходе которых погибли 34 человека, многие из них - военнослужащие и полицейские. Войскам удалось ликвидировать как минимум 61 боевика.

Как отмечает Reuters, обращение адресовано к сторонникам Национального демократического фронта Филиппин (НДФ) и сепаратистам из народности моро. НДФ объединяет силы леворадикального толка, в том числе запрещенную филиппинскую Компартию и подконтрольную ей повстанческую вооруженную группировку "Новая народная армия", которые с конца 1960-х годов добиваются от филиппинских властей получения права на создание самостоятельного государства с коммунистической идеологией.

Исламские повстанцы из народности моро, населяющее южный филиппинский остров Минданао, с начала 1970-х годов с оружием в руках добиваются права на самоопределение и создание собственного исламского государства (большинство населения Филиппин - католики). Число жертв этого противостояния оценивается в 120-150 тыс. человек.

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