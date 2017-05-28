Группа обманутых пайщиков строительной компании İdeal-İ İnşaat и ее «дочки» ООО İdeal V обратилась в редакцию haqqin.az. Люди утверждают, что уже четыре года руководители этой компании обманывают пайщиков и присваивают их деньги.

По словам жалобщиков, они, заплатив наличные деньги, приобрели жилье в доме, построенном компанией İdeal V в 717 квартале на улице Диляры Алиевой в центре Баку. Но прошло немного времени и обнаружилось, что одни и те же квартиры проданы нескольким владельцам.

В официальных документах говорится, что 12 октября 2004 года было выдано разрешение главы исполнительной власти Баку на строительство жилого дома по данному адресу. В марте 2005 года компании Alyans Z и İdeal V заключили договор, согласно которому компания İdeal V в качестве подрядчика компании Alyans Z приступила к строительству жилого дома. Однако позже между компаниями возник конфликт и дело дошло до суда. Интересен тот факт, что не дожидаясь решения суда, обе компании приступили к продаже квартир в этом доме.

Один из жалобщиков говорит, что начали подозревать руководителей компании в мошенничестве после того, как строительство было завершено, но ключи от квартир владельцам выдавать не стали. Тогда люди стали искать владельцев других квартир, чтобы сообща решить проблемы. Собрались хозяева 35 квартир и начали сравнивать договора о купле-продаже. В итоге выяснилось, что одни и те же квартиры проданы различным людям.

Жалобщики уверяют, что 60 квартир приобрели 90 человек. Один из пайщиков ЖСК Г.Аббасов говорит, что они годами требуют у руководства компании показать им список хозяев квартир в этом доме.

Многие из пайщиков подали иски в суд на компанию İdeal V. Суд принял решение в пользу пайщиков и обязал руководство компании выдать ключи от квартир хозяевам.

«Ключи после долгих лет мытарств нам выдали. Но теперь мы столкнулись с другой проблемой», - говорит другой жалобщик Анар Рзаев.

В построенном доме нет воды, газа и света. По этой причине люди не могут начать ремонт в приобретенных квартирах.

«Мы предложили руководству компании свою помощь в установке в доме электрической системы. Однако, они отказались. Ведь основным поводом для отказа в выдаче квартир пайщикам они называли отсутствие электричества в доме. Мы думаем, что они, продав одни и те же квартиры различным людям, просто тянут время. Мы поэтому требуем от руководства ЖСК показать нам списки владельцев квартир», - говорит Г.Аббасов.

Цены на квартиры в этом доме в 2012 году варьировались от 185 до 250 тысяч манатов. Также отметим, что представители компании отказались прокомментировать ситуацию для haqqin.az, сославшись на отсутствие руководства.