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«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Эстлунду

 

Шведский кинорежиссер Рубен Эстлунд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, сообщает The Guardian.

Режиссер получил награду за сатиру «Квадрат». По сюжету у работника музея крадут телефон и бумажник. Вместе с другом он выслеживает телефон через приложение и вместе с другом едет в бедный район Стокгольма, чтобы провести собственное расследование.

«Едкая сатира Рубена Эстлунда на мир искусства выигрывает главный приз. Это великолепный, необычный и очень смешной фильм, но я должен признать я не ожидал, что он выиграет Золотую пальмовую ветвь», — пишет журналист The Guardian.

Ранее стало известно, что российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри за драму «Нелюбовь».

В этом году кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.

«Золотая пальмовая ветвь» является главной премией Каннского кинофестиваля.

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