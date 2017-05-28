Эрик Хачатуров: «Мартиросян постоянно просил у меня денег, полагая, что мне заплатили в Баку»

«С первого дня создания Платформы мира для Азербайджана и Армении, после того как я познакомился с Вааном Мартиросяном, мне стало ясно - он работает ради денег. Он многих шантажировал и пытался внести разлад в нашу работу, плёл интриги между членами платформы. Он постоянно просил у меня деньги. Видимо, полагал, что в Азербайджане мне заплатили за участие в миротворчестве», - сказал в интервью haqqin.az один из активных участников Платформы Эрик Хачатуров, недавно побывавший в Баку.

«Из разговоров с другими членами нашей платформы, я понял, что Ваан Мартиросян пытался так поступить и с другими людьми. Он нанёс вред не только азербайджанскому народу, но и народу Армении, который нуждается в мирном сосуществовании. Мы соседи, мы были, есть и будем соседями, и чем скорее и успешнее пойдет реализация миротворческого процесса, тем быстрее воцарится мир и стабильность на нашей земле. Если цели нашей платформы не отвечают интересам Ваана, пусть он идет своей дорогой».