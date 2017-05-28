Палестинцам запретили разводиться до конца Рамадана

В этом году в Палестине нельзя будет подать на развод до окончания священного месяца Рамадан. Об этом в воскресенье, 28 мая, заявил глава Исламского суда автономии Махмуд аль-Хабаш, передает Deutsche Welle.

Он объяснил запрет на разводы опытом прошлых лет, когда в Рамадан поступали «поспешные и неуместные» заявления на развод. По словам верховного судьи, разводы обусловлены тяжелым психологическим состоянием верующих, которым до заката солнца нельзя употреблять пищу и курить. «Отсюда возникают проблемы», - отметил он.

В 2015 году в Палестине было зарегистрировано 50 тысяч браков и 8 тысяч разводов. Браки и разводы входят здесь в компетенцию исламских судов.