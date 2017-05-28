Саудовская Аравия введет стопроцентные акцизы на табак и энергетики

Саудовская Аравия первой из арабских стран Персидского залива введет 100-процентные акцизы на табачные изделия и энергетические напитки, а также 50-процентные — на газированные напитки, сообщает издание Arabian Business.

Акцизы вводятся с 10 июня. Ранее сообщалось, что ОАЭ введут акцизный налог на те же виды товаров с четвертого квартала текущего года.

Также страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились о совместном введении налога на добавленную стоимость (НДС), в ОАЭ и Саудовской Аравии его введут с января следующего года.