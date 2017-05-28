В Конгрессе потребовали объяснений от зятя Трампа

Демократы в Конгрессе США хотят напрямую услышать от Джареда Кушнера, зятя и советника президента Соединенных Штатов, объяснения по поводу информации о его намерении создать секретный канал связи с Россией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ему необходимо дать ответ по тому, что происходило в то время", — заявил член комитета по иностранным делам в конгрессе США Кори Букер.

AP со ссылкой на источник также сообщает, что команда Трампа выступила против создания секретного канала связи после утверждения на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Адвокат Кушнера Джеми Горелик ранее отметил, что его клиент готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа по делу о "связях с Россией". В то же время министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что считает полезным наличие любых каналов связи с Россией.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.