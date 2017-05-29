Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в понедельник, сообщает РИА Новости.

"Ракета, пуск которой был произведен с восточного берега КНДР, упала в исключительной экономической зоне Японии. Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов", — сказал Суга.

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Северная Корея провела сегодня новое испытание предположительно баллистической ракеты, отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов.

По данным агентства, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

Источники сообщили агентству, что ракета полетела в восточном направлении.