Армения, как и Азербайджан, 28 мая отметила День Республики. И, как пишет армянский журналист и аналитик Айк Халатян, «этот праздник (в Армении – ред.) вызывает двойственные чувства». Не согласиться с ним сложно.

Армения, и это очевидно, потеряла свою независимость тогда, когда согласилась на существование в стране иностранной военной базы, когда дала добро на то, чтобы «внешние границы» охраняли иностранные военные. Впрочем, идея независимости давно не работает в Армении.

Ее заменили идеи признания «геноцида армян», или, как свидетельствует уже новое веяние – признание независимости «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – Ред). А еще консолидирует страну борьба с проникновением в Армению азербайджанских яблок.

Два года назад, в этот день, президент Армении Серж Саргсян говорил: «Наш долг отметить, что от полного истребления армянский народ спасли мы сами – армянский строитель, армянский политический деятель, армянский учитель и армянский священник». Забыл тогда Саргсян упомянуть про армянских убийц, армянских террористов, а еще про армянских молчаливых пособников всех тех зверств, что совершались «во имя…»

А во имя чего? К чему пришла Армения спустя более чем два десятка лет после обретения независимости?, - задался тогда я вопросом.

Сегодня, спустя два года, Айк Халатян, сам не зная того, ответил на мой вопрос, рассказав о печали из-за того, что «армянский народ так быстро потерял долгожданную независимость и значительные территории из-за внутренних раздоров и недальновидной политики и расчетов руководства».

Поэтому 28 мая для армянского аналитика, «в первую очередь напоминание, что независимость и интересы Родины надо ценить, и они должны быть выше любых внутриполитических интересов и личных амбиций».

А интересы «родины» - Армении – даже не в том, что, чтобы добиться признания «геноцида армян», а в том, чтобы срубить денег в качестве компенсации за понесенный 102 года назад ущерб.

Но и еще, как выше упоминалось, не забывают в Ереване и о признании независимости «Арцаха». Некоторые считают, что это даже важнее признания «геноцида армян» в Османской империи. К примеру, так думает руководитель филиала Всеармянского фонда в Торонто (Канада) Мкртыч Мкртчян. «Геноцид» – наше прошлое, а «Арцах» – наше будущее. Именно поэтому для меня так важно, чтобы независимость «Арцаха» была признана», - отметил он (цитата по «Новости Армении»).

«Когда общество не объединяют рациональный мотив, идеи, то движение быстро угасает – независимо от его массовости или радикальности». Об этом уже написал другой армянский журналист Саргис Арцруни. Есть ли какая-то идея, событие, которое объединяет этот народ, это общество?, задается вопросом Арцруни? И сам отвечает: «Внешне – да: это 24 апреля (день «геноцида армян» - Ред.), как дата, система, мышление. Однако даже и в этом случае наше общенациональное единство проявляется не в рациональной, а в иррациональной плоскости, потому что, будем честны, нас объединяет не цивилизационная культура осуждения «геноцида», а антитурецкость, примитивным проявлением чего является ритуальное сожжение флага Турции».

Далее он отмечает, что если бы «освобожденные территории» (оккупированные Арменией - Ред.) были бы предметом общенациональной заботы, то давно был бы решен вопрос их заселения.

А теперь о главном – яблоки. В дни, когда отмечается День Республики, армянские СМИ вновь подняли вопрос азербайджанских яблок, которые каким-то образом попали в Армению. «Около месяца назад таможенные органы запретили импорт в Армению помидоров, огурцов и яблок из Грузии», пишет Epress.

Корреспондент ереванского издания побеседовал с жителями приграничных сел. И что же выяснилось? Как оказалось, данный запрет не стимулирует производство или защищает местных жителей от азербайджанских яблок, а нацелен на продажу производства олигархов.

«Начинается сезон помидоров и огурцов. Помидоры из Грузии мы привозили за 700 драмов, огурцы – за 80. Теперь нас заставляют покупать товар из Араратской долины. Араратский помидор мы покупаем по цене 1200 драмов, вынужденно продаем хотя бы по 1300, огурцы – 200-250. Знай мы, что помогаем местному производителю, куда ни шло. Но у кого в Араратской долине такой объем производства? У Сержа Саргсяна, Овика Абрамяна, Алика Саргсяна», — сказал один из собеседников. Так что даже скандал с появлением в продаже в Армении азербайджанских яблок сыграл на руку армянскому президенту и армянских олигархам, которые увеличат свое состояние.

Вот такой вот День Республики в Армении, «двойственный», как верно подметил Айк Халатян.