Трамп полностью доверяет своему советнику и зятю

Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своему старшему советнику и зятю Джареду Кушнеру, которого обвиняют в ненадлежащих связях с представителями РФ. Американский лидер подчеркнул это в своем заявлении, которое распространила газета The New York Times.

"Джаред делает отличную работу для страны (США - прим. ТАСС), - заявил Трамп. - Я полностью доверяю ему. Его уважают буквально все, он работает над программами, которые сэкономят для нашей страны миллиарды долларов".

"В дополнение к этому, что, пожалуй, является наиболее важным, он очень хороший человек", - добавил президент США.