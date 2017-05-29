Нефть снова дешевеет

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник на фоне низкой активности торгов из-за праздников в США, Великобритании и Китае.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 8:58 подешевели на $0,14 (0,27%) - до $52,01 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на $0,69 (1,34%), завершив торги на уровне $52,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустились на $0,15 (0,3%) - до $49,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,9 (1,84%) и закончила день на уровне $49,8 за баррель.