НАТО: Россия должна вернуться к признанным границам

Россия должна вернуться границам, официально признанным международным сообществом. Об этом в интервью агентству IPN заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, передает Грузия Online.

По его словам, тот факт, что сессия Парламентской ассамблеи Альянса проводится в Тбилиси, очень важен и символичен. Это означает, что события и процессы, которые происходят в регионе, важны для западных стран.

"Стабильность Грузии важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран – то, что происходит в регионе, важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех. Соответственно, наш месседж в том, что мы поддерживаем Грузию и ее территориальную целостность. Россия должна вернуться к официально признанным границам. Мы твердо привержены защищать и поддерживать Грузию в плане развития демократии и евроатлантических устремлений", – заявил Алли.