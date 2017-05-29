Экс-советник Трампа назвал Twitter его главной проблемой

Бывший американский сенатор Рик Санторум, претендовавший на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, но проигравший Дональду Трампу, заявил, что администрация Трампа могла бы нормально работать, если бы президент прекратил делать одну вещь - писать в Twitter, передает BBC.

"Если ты пишешь в Twitter каждый день и жалуешься на СМИ, и жалуешься на отношение к себе, ты отвлекаешься и не можешь успешно работать. Вот что я хочу сказать", - заявил Санторум в камеру во время утренней телепередачи на CNN.

"Последние девять дней, я надеюсь, показали президенту, что если ты не отвлекаешься, следуешь определенному сценарию, фокусируешься на политике и работаешь над тем, о чем говорил во время кампании и что понравилось американцам, ты можешь быть отличным президентом", - добавил он.