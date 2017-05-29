ВС Армении продолжают стрелять

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 116 раз, сообщает в понедельник Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Мерзили, Кенгерли, Юсифджанлы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.