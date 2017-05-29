Экс-премьер Греции скончался на 99-м году жизни

Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис умер на 99-м году жизни.

Как передает Афинское информационное агентство, политик скончался минувшей ночью «в кругу людей, которых он любил и которые любили его».

Мицотакис родился в городе Ханья на Крите и был племянником премьера Греции Элефтериоса Венизелоса. В 1978 году Мицотакис создал Партию новых либералов, а через год вступил вместе с ней в партию «Новая демократия», которую позже возглавил.

Пост главы правительства Мицотакис занимал с 1990 по 1993 год. Проиграв на выборах Андреасу Папандреу, он покинул должность руководителя «Новой демократии».