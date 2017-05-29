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Бои на Филиппинах: 40 погибших

 

По меньшей мере 42 человека погибли менее чем за неделю в городе Марави на юге Филиппин в ходе боев между правительственными силами и боевиками-исламистами, поддерживающими террористическую группировку "Исламское государство", более 60 боевиков ликвидированы, передает телеканал CNN.

Как сообщил представитель вооруженных сил Филиппин, по данным на воскресенье, столкновения боевиков и правительственных сил унесли жизни 19 мирных жителей, 11 военных и 4 полицейских. Также он сообщил о ликвидации 61 боевика. Тела еще восьми человек, которые, предположительно, пытались спастись бегством, были найдены в овраге.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год.

Население города Марави составляет порядка 200 тысяч человек, большинство из которых покинули город. Многие бежали в город Илиган, расположенный в 38 километрах от Марави. Доступ в Илиган в понедельник был заблокирован из-за опасений, что с местными жителями на территорию города могли попасть боевики.

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