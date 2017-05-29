Эюб Гусейнов: «Азербайджанцы вынуждены курить просроченные сигареты»

В настоящее время на азербайджанском рынке реализуется примерно до 70% просроченной табачной продукции. В связи с этим в киосках можно купить сигареты пятилетней давности. Об этом Sputnik Азербайджан заявил председатель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов.

По его словам, на упаковках сигарет и другой табачной продукции производитель обязан указать дату производства и срок годности.

«В мире нет ничего бесконечного. Все, что создал человек, не может быть долгосрочным. Даже на заседании в Милли Меджлисе я заявил, что отсутствие этой информации — следствие влияния, которое имеют на парламент и чиновников производители. Они хотят сделать свою продукцию «бессмертной», — заявил правозащитник.

Гусейнов утверждает, что любые продаваемые сигареты имеют срок годности всего один год. Однако Гусейнов отметил, что в течение 15 лет так и не смог добиться, чтобы производители наконец-то стали указывать дату производства и срок годности.

Он добавил, что азербайджанские потребители покупают не только просроченные сигареты, но и, сами того не подозревая, приобретают контрабандную табачную продукцию, составляющую 25% местного рынка.