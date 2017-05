Израильские военные объявили об успешном пуске ракеты для испытаний ее двигателя.

Ракета стартовала с одной из баз в густонаселенном центре страны и была замечена тысячами израильтян, которые в это время ехали на работу.

«Израиль провел пуск для испытаний ракетного двигателя… Испытания прошли в соответствии с планом», — сообщило Министерство обороны, не раскрывая подробностей.

Новостной интернет-ресурс «Уай-нет» предполагает, что испытываемый двигатель может использоваться в ракетах класса «земля-воздух», таких как «Хец», или «земля-земля» типа «Иерихон», которая, по не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, имеет средний радиус действия и способна нести неконвенциональные боеголовки.

Israel carried out a a missile launch to test new rocket propulsion system, early this morning from a base in the center of the country. pic.twitter.com/mot6tfkUxU