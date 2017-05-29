В Туркменистане на собрании о проблемах коррупции первая же выступающая начала петь песню в честь матери президента Гурбангулы Бердымухамедова. При этом присутствующие в зале прихлопывали в ладоши, а затем встали. Об этом сообщает «Настоящее время».
Матерью президента Туркменистана является Огулабат Бердымухамедова.
«Вы — мать-героиня всех туркмен!» — так звучит одна из строчек песни.
«Огулабат-мать — мать нашего Покровителя! Мать, подарившая народу героя-сына, и сама героиня!» — сказала выступающая на собрании о проблемах коррупции.
Как заставить собравшихся на обсуждение проблем коррупции хлопать и скандировать? В Туркменистане – спеть песню в честь матери президента pic.twitter.com/Izf2hmt6Fy— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 28 мая 2017 г.