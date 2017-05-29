В Туркменистане на собрании о проблемах коррупции первая же выступающая начала петь песню в честь матери президента Гурбангулы Бердымухамедова. При этом присутствующие в зале прихлопывали в ладоши, а затем встали. Об этом сообщает «Настоящее время».

Матерью президента Туркменистана является Огулабат Бердымухамедова.

«Вы — мать-героиня всех туркмен!» — так звучит одна из строчек песни.

«Огулабат-мать — мать нашего Покровителя! Мать, подарившая народу героя-сына, и сама героиня!» — сказала выступающая на собрании о проблемах коррупции.