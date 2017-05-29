Министр обороны Саудовской Аравии после переговоров с Путиным едет в Баку

Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман едет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению телеканала Al Arabiya, сразу после переговоров с Владимиром Путиным Мухаммед бен Салман отправится на переговоры в Баку.

Примечательно, что Кремль официально не сообщал о том, что в Москве пройдут переговоры с министром обороны Саудовской Аравии. Ожидается, что ключевой темой на переговорах станет ситуация в Сирии.

Программа визита Мухаммеда бен Салмана в Баку пока не известна.