Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе

На границе Азербайджана с Россией началась операция «Граница-щит». Как сообщает АПА, широкомасштабные операции проводятся правоохранительными органами в северных районах страны. На въездах в районы установлены полицейские посты. Операция продлится до 4 июня.

«Граница-щит» проводится на основе достигнутой между российской и азербайджанской сторонами договоренности.

Основной целью проведения операции является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также финансовых и материальных средств, направленных на осуществление других противоправных действий.