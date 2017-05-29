Россия осудила новый ракетный пуск КНДР

Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР, заявил первый заместитель главы МИД Владимир Титов. Его слова приводит ТАСС.

«Озабочены развитием ситуации, но одновременно призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе», — сказал дипломат.

КНДР 29 мая произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17). В Токио заявили, что, судя по всему, она упала в районе исключительной экономической зоны Японии.

По данным южнокорейских военных, ракета, которая была запущена из провинции Канвондо, преодолела около 450 километров. В США сообщили, что полет длился шесть минут, ракета упала в Японском море.